Таджикистан открыл в России два новых генконсульства

Душанбе, , 12:59 — REGNUM В Санкт-Петербурге и Новосибирске открыты генеральные консульства Таджикистана. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает ИА «Азия-Плюс».

По данным издания, генеральным консулом Таджикистана в северной столице стал бывший глава департамента информации МИД этой среднеазиатской страны Давлатали Назризода, в Новосибирске же консульство возглавил Шамсиддин Зарди.

Таким образом, в России теперь насчитывается четыре генеральных консульства Таджикистана, ранее они были только в Екатеринбурге, под руководством Сафара Сафарова, и в Уфе — его возглавляет Олимхон Шамсов.

Ранее в Санкт-Петербурге был только почетный консул Таджикистана Мухамадназир Мирзода. Сейчас на территории России остались два почетных консула — Иномджон Ашрапов в Петрозаводске и Солих Исоев в Калининграде.

Отметим, что несмотря на некоторое снижение числа выезжающих на заработки таджикистанцев, Россия по-прежнему остается основным направлением трудовой миграции для граждан Таджикистана. Таким образом, по разным данным, в настоящее время на территории РФ находятся от 600 тыс. до 1 млн граждан этой среднеазиатской страны.