Эксперты: Китай и США «перезагрузят» двусторонние отношения

Пекин, , 12:57 — REGNUM Европейские эксперты и аналитики полагают, что недавние телефонные переговоры между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом носили весьма позитивный характер и могут быть основанием для перезагрузки двусторонних отношений.

Так в своем интервью ИА «Синьхуа» основатель Шиллеровского института Хельга Зепп-Ларуш заявила, что письмо Трампа и последующий телефонный звонок Си Цзиньпину являются очень позитивными признаки того, что новый американский президент действительно хочет развивать конструктивные отношения с Китаем.

Эксперт также высказала предположение, что мир находится в самом начале совершенно нового формата отношений между странами мира. Геополитика, по ее мнению, скоро станет делом прошлого.

В своем телефонном разговоре, Дональд Трамп пообещал предпринять шаги с целью повысить взаимовыгодное сотрудничество в таких областях, как экономика, торговля, инвестиции и международные отношения.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Председатель КНР Си Цзиньпин и избранный президент США Дональд Трамп провели первые телефонный разговор. Стороны обсудили перспективы сотрудничества Китая и США, а также обсудили возможности личной встречи.

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