Запад замолчит применение «Точки-У» против жителей Донецка — Пушков

Москва, , 12:56 — REGNUM Запад замолчит применение Украиной оружия массового поражения, уверен член Совфеда Алексей Пушков.

Доказательство применения Киевом оружия массового поражения простых жителей Донецка есть, отметил сенатор. «Но ПАСЕ и др. западные «светочи свободы» об этом, конечно, промолчат», — написал он в Twitter.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, СКР процессуально зафиксировал неопровержимые доказательства применения Вооруженными силами Украины оружия массового поражения — тактических ракетных комплексов «Точка-У» против мирного населения в ходе вооруженного конфликта. В СКР указали на то, что, используя оружие, которое «не оставляет шансов выжить как воюющим сторонам, так и гражданским лицам», украинские военнослужащие действовали в нарушение Минских соглашений, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней.

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