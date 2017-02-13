«Сегодня в Донбассе решается, какой будет и Россия»

Москва, , 12:46 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») заверил, что Россия не даст в обиду русских, которые живут на территории Украины.

«Может быть разное отношение к тому, что сегодня происходит на Донбассе, существуют разные точки зрения. Но мы твердо знаем одно: сегодня на вашей земле решается то, какой будет и наша страна — Россия. Мы не дадим в обиду русских, которые живут на территории Украины», — сказал Толстой в ходе «прямой линии» со студентами и преподавателями исторического факультета и кафедры политологии Донецкого национального университета.

«Мы твердо знаем, что мы никогда не согласимся с тем, чтобы вас называли просто русскоговорящими, как нам пытаются это навязать. Мы уверены, что Русский мир есть, и за ним будущее. И это будущее куда интереснее и ярче, чем будущее Европейского союза, следующего по пути СССР», — сказал он.

В качестве причины обострения ситуации на Донбассе парламентарий назвал желание киевских властей снова привлечь внимание. «Это, безусловно, делается для того, чтобы и дальше произносить страстные монологи про коварную Россию. Я считаю, что это видят, в том числе и в европейских столицах, и понимают причины этой несложной двухходовки Петра Порошенко», — сказал депутат. «Но одно дело — политические резоны, и совсем другое — жизни людей. И когда мы видим кадры из Донецка, когда мы узнаем о новых и новых погибших, то мы понимаем всю легковесность позиции представителей ОБСЕ, которые передвигаются на белых джипах в глубоком тылу», — отметил Толстой.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, вместе с тем Следственный комитет России получил доказательства применения ВС Украины тактических ракетных комплексов «Точка-У» против мирного населения в Донбассе, сообщил представитель ведомства Светлана Петренко. Применение оружия, которое имеет высокую поражающую способность и не оставляет мирным жителям шансов на спасение — это нарушение международных норм.