Украина подала иск в ВТО против России

Киев, , 12:45 — REGNUM Власти Украины обратились с иском против Российской Федерации во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с ограничениями на транзит товаров, введенными Москвой в 2016 г. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

«9 февраля Украина направила в ВТО требование о создании группы экспертов в рамках дела о многочисленных ограничениях транзита с территории Украины через территорию РФ в третьи страны: Казахстан и Киргизию», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2016 г. Российская Федерация ввела ограничения на транзит украинских товаров в Казахстан — они должны проходить через спецпункты пропуска и следовать по определенному маршруту. Перемещение товаров осуществляется под таможенным сопровождением и с установлением пломб на основе системы ГЛОНАСС.

3 июля 2016 г. этот порядок был распространен на транзит товаров Украины в Киргизию, а 1 июля прошлого года Москва продлила порядок транзита в Казахстан до конца 2017 г.

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