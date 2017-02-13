В МИД РФ назвали главную задачу предстоящих переговоров в Астане

От Дамаска будут те же делегаты, что приезжали в Казахстан на предыдущие переговорах

Москва, , 12:44 — REGNUM Основной задачей переговоров в столице Казахстана по урегулированию ситуации в Сирии, запланированных на 15 февраля, является укрепление режима перемирия. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов сегодня, 13 февраля.

«Задача — укреплять режим прекращения боевых действий на основе закреплённых положений, подписанных между правительством Сирии и отрядами вооружённой оппозиции», — Сказал Богданов.

Богданов уточнил, что от Дамаска на переговоры приедут те же делегаты, что и на первую встречу в столице Казахстана. Делегаты от оппозиции ещё до конца не определены.

Богданов также отметил, что, возможно, на переговоры в Астану прибудет делегация из Вашингтона — в качестве наблюдателей. Московскую делегацию представит спецпредставитель президента по урегулированию ситуации в САР Александр Лаврентьев.

Напомним, переговоры по Сирии пройдут в Астане 15−16 февраля. 20 февраля состоится встреча в городе Женеве (Швейцария). Известно, что на ней будет присутствоват 21 делегат.

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