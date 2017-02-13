30% киргизстанцев считают НАТО угрозой

Бишкек, , 12:37 — REGNUM 30% граждан Киргизии считают, что НАТО представляет угрозу для этой среднеазиатской страны. Аналогичной точки зрения также придерживаются 34% граждан Таджикистана и 31% граждан Казахстана. Об этом говорится в докладе, составленном по результатам опроса, проведенного экспертами американского института общественного мнения Gallup.

Между тем, отмечают авторы документа, 19% киргизстанцев охарактеризовали Североатлантический альянс как надежного партнера и защитника, 12% жителей Киргизии относятся к этому военному блоку нейтрально.

В Таджикистане 8% уверены в том, что НАТО способно их защитить, еще 20% не выразили ни положительного, ни отрицательного отношения к Альянсу. В Казахстане эти показатели составили 31% и 27%, соответственно.

Наиболее негативное отношение к НАТО среди стран бывшего СССР высказали граждане России — 67% участников опроса, и граждане Белоруссии — 54%. Наименее негативно к Североатлантическому альянсу относятся грузины — 8% опрошенных, и азербайджанцы — 16%.

ИА REGNUM напоминает, что ранее близ киргизской столицы на территории аэропорта «Манас» располагалась авиабаза ВВС США «Ганси» (впоследствии Центр транзитных перевозок «Манас»), появившаяся там после громкого теракта 9 сентября 2001 года. Военный объект НАТО функционировал в период с ноября 2001 года по июнь 2014 года. Негативное отношение к западным военным у киргизстанцев вызвал ряд инцидентов с участием американских солдат.

Сегодня в Киргизии дислоцируются несколько российских военных объектов, с конца января 2017 года объединенных в единую структуру — Объединенную российскую военную базу. Наиболее известными из вошедших в нее соединений являются испытательная база военно-морского флота России и авиабаза ОДКБ «Кант».