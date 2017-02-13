Меж трёх огней — с огнём в груди: что ждёт Польшу в 2017 году?
Видео прогноз на 2017 год
Станислав Стремидловский, 13 февраля 2017, 15:06 — REGNUM
С прогнозом развития событий в Польше в 2017 году выступает обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский
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