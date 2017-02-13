Меж трёх огней — с огнём в груди: что ждёт Польшу в 2017 году? Политика Видео прогноз на 2017 год

Станислав Стремидловский, , 15:06 — REGNUM С прогнозом развития событий в Польше в 2017 году выступает обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский Читайте ранее в этом сюжете: Всемирная церковь: новые успехи Ватикана в 2017 году — реальность и прогноз

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