«Решение Сергея Митина о сложении полномочий не похоже на добровольное»

Ещё две недели назад глава Новгородской области Сергей Митин в общении со СМИ излучал уверенность и не исключал выдвижения на третий губернаторский срок

Великий Новгород, , 12:27 — REGNUM «Отставка Сергея Митина с поста губернатора Новгородской области не похожа на добровольную. Она произошла не по воле Митина, а по указанию из Кремля. Это подтверждает то, как именно он сегодня сделал заявление для прессы», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM новгородский журналист и политтехнолог Александр Власов.

Он подчеркнул, что весь минувший январь Митин давал понять, что останется на посту губернатора Новгородской области и выдвинет свою кандидатуру на очередной срок полномочий.

«Ровно две недели назад, 31 января, Сергей Митин провёл встречу с журналистами и блогерами, и что мы тогда услышали? Он строил планы, делился с нами надеждами на то, чтобы улучшить жизнь новгородцев. Говорил очень долго, отвечал на все вопросы. И по его внешнему виду и речи нельзя было сказать, что он готов к отставке. На мой взгляд, он собирался выдвигаться на третий срок», — сообщил Власов, отметив, что спустя две недели журналисты услышали «прямо противоположное».

«Я очень удивился, что руководитель медиахолдинга «Агентство информационных коммуникаций» Анатолий Гусев нас, журналистов, оповестил о том, что нельзя задавать вопросы. Я всё равно спросил Митина о дальнейших планах, но он прошёл мимо, молча. Что за отношение к прессе?» — также отметил Александр Власов.

Читайте подробнее: Сергей Митин попрощался с новгородцами за минуту

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 13 февраля, губернатор Новгородской области Сергей Митин выступил с официальным публичным обращением и заявил о сложении своих полномочий.

«В этом году заканчивается срок моих полномочий как губернатора Новгородской области. Почти 10 лет моя жизнь неразрывно связана с Новгородской землёй. И я принял решение: не участвовать в выборах губернатора в сентябре и заранее поставил в известность об этом президента Российской Федерации, попросил у него о новых поручениях. Это мой обдуманный и взвешенный шаг. Сегодня я хочу искренне поблагодарить всех, кто работал со мной все эти годы, всех жителей Новгородской области. За это время я искренне полюбил Новгородскую землю, всех, кто живёт на этой замечательной земле и, где бы ни работал, обязуюсь все свои силы и знания отдавать делу развития и процветания Новгородской земли», — сказал Сергей Митин.

Напомним, на посту губернатора Новгородской области Сергей Митин работал с 7 августа 2008 года, в 2012 году он был переизбран на эту должность, срок его полномочий истекал 20 октября 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Новгородский губернатор Сергей Митин удалил аккаунты в соцсетях