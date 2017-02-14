Семнадцатый год: США больше не капитулируют, Китай больше не отступает
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Саркис Цатурян, 14 февраля 2017, 00:01 — REGNUM
Новый миропорядок в контексте реиндустриализации США и китайского Шелкового пути. Рассказывает заместитель шеф-редактора Восточной редакции ИА REGNUM Саркис Цатурян
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