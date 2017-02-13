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ТВ-новостям по-русски запретили использовать слово «Литва»

Политика
Литва продолжает бороться с «российской пропагандой»

Вильнюс, 13 февраля 2017, 12:25 — REGNUM  «Первому Балтийскому каналу» в Литве запрещено использовать торговые марки с упоминанием Литвы, используемые в телепрограмме Lietuvos laikas и транслируемой на русском языке телепрограмме «Литовское время». Такое решение сегодня, 13 февраля, вынесло министерство юстиции Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Министр юстиции Милда Вайнюте приняла это решение, учитывая выводы комиссии, которая предоставляет право использовать официальное или традиционное название государства Литовской Республики, герб, флаг и другие объекты государственной геральдики, и информацию, представленную Комиссией литовского радио и телевидения.

«Выяснилось, что «Первый Балтийский канал» не придерживался законов Литовской Республики и не сотрудничал с Комиссией литовского радио и телевидения. Также этот канал распространял антигосударственную пропаганду и несоответствующую действительности информацию о событиях 13 января 1991 года в Литве», — говорится в сообщении ведомства.

«Мы видим попытки распространять дезинформацию о событиях в Литве, унижать, искажать историю независимости Литвы, свидетелями которой были многие из нас. К сожалению, содержание программ этого телеканала повторяет установки враждебной по отношению к Литве пропаганды, — говорит министр юстиции Литвы. — Мы выступаем за разнообразие мнений, но мы обязаны решительно бороться с дезинформацией. Тем более что она распространяется под именем Литвы».

Разрешение использовать символику Литовского государства в торговых марках или дизайне предоставляется, если заявитель доказывает, что представляет интерес Литовского государства, представляет страну, способствует популярности имиджа Литвы или осуществляет деятельность, имеющую большое значение для экономики, политики, науки или культуры Литвы. «Заявки, представленные «Первым Балтийским каналом», не соответствуют ни одному из этих критериев», — заключили в ведомстве.

Новости «Литовское время» на Первом Балтийском канале являются единственными новостями о событиях в Литве, транслируемые в ежедневном формате по всей территории Литвы. Литовские цензоры в лице Комиссии литовского радио и телевидения неоднократно стремились закрыть канал и регулярно выносят решения о штрафах или остановке вещания.

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