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Полевой выход ракетчиков и артиллеристов начался сразу в шести регионах РФ

Политика
В нем задействовано более 10 тысяч военнослужащих
Реактивные системы залпового огня (РСЗО)
Иллюстрация: Mil.ru
Реактивные системы залпового огня (РСЗО)

Санкт-Петербург, 13 февраля 2017, 12:24 — REGNUM  Сразу в шести российских регионах, территории которых входят в Западный военный округ (ЗВО), начался полевой выход подразделений ракетных войск и артиллерии. В нем примут участие более 10 тысяч военнослужащих, около двух тысяч единиц боевой и специальной техники, сообщили ИА REGNUM 13 февраля в пресс-службе ЗВО.

Артиллеристы и ракетчики будут проводить боевую учебу на 12-ти полигонах на территории Тамбовской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Воронежской и Калининградской областей.

Первый этап полевого выхода предусматривает отработку ракетчиками и артиллеристами приведения подразделений в высшие степени боевой готовности. Военнослужащим предстоит совершить марши на штатной технике в районы проведения учений, оборудовать там полевые лагеря и парки боевых машин.

«На втором этапе артиллеристам предстоит выполнять различные огневые задачи — боевые стрельбы из самоходных артиллерийских установок, буксируемых орудий, реактивных систем залпового огня, противотанковых комплексов и минометов различного калибра», — пояснили в пресс-службе ЗВО.

Там уточнили, что полевой выход продлится в течение полутора месяцев.

Как сообщалось, ракетная бригада ЗВО в Ивановской области поднята по тревоге и приведена в боевую готовность в рамках командно-штабных учений.

Читайте ранее в этом сюжете: Ракетчики ЗВО подняты по тревоге в рамках учений

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