Путин распорядился провести семинары по внутренней политике

Число участников каждого семинара-совещания может достигать до 300 человек

Москва, , 12:23 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился организовать в 2017 году до 6 семинаров-совещаний, посвященных вопросам внутренней политики. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Провести в 2017 г. в автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет Сбербанка» до 6 семинаров-совещаний по вопросам внутренней политики продолжительностью не более 4-х дней каждый», — сообщается в распоряжении российского лидера.

Отмечается, что число участников каждого семинара-совещания может достигать до 300 человек.