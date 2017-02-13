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«Шалтай-Болтай»: Мы зарабатывали на шантаже госчиновников РФ

Политика
С 2014 года группировка сделала более 75 публикаций, заработав примерно два миллиона долларов

Таллин, 13 февраля 2017, 12:18 — REGNUM  Группировка российских хакеров «Шалтай-Болтай», выкладывая в Рунет компрометирующую информацию о деятельности российских чиновников и связанных с ними бизнесменов, зарабатывала таким образом себе на жизнь. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает эстонский телеканала ETV+ со ссылкой на находящегося в Эстонии одного из основателей проекта Александра Глазастикова.

По словам Глазастикова, «первоначальной целью было сделать эту информацию публичной. И в принципе подразумевалось, что кто-то захочет платить за удаление информации, за то, чтобы она была не опубликована. И полученные таким образом средства будут расходоваться на развитие проекта». С 2014 года группировка сделала более 75 публикаций, заработав примерно два миллиона долларов. Он также признал, что сам проект «Шалтай-Болтай» был «политическим пиаром»: ни он, ни глава проекта журналист Владимир Аникеев хакерской деятельностью не занимались, а пользовались услугами хакеров со стороны.

Глазастиков также утверждает, что сообщество не выполняло заказы западных спецслужб, но не исключил, что среди покупателей их информации были и такие: «Возможно, какие-то представители иностранных спецслужб могли у нас покупать ту или иную информацию, но поскольку покупатели у нас были полностью анонимные, мы не можем это ни утверждать, ни опровергать». В то же время он подтвердил контакты сообщества с куратором из ФСБ: «Насколько мне известно, к Аникееву обратился высокопоставленный сотрудник. Он не называл ни его должность, ни его имя. И сказал: «Ребята, мы о вас уже все знаем, но мы хотели бы вас как-то контролировать и иметь право вето на какие-то публикации, которые вы будете делать». Ориентировочно это было в конце весны — начале лета 2016 года».

По утверждению эстонского телеканала ETV+, с лета 2016 года группировка работала уже под контролем ФСБ. Глазастиков утверждает, что сообщество «Шалтай-Болтай» не имеет отношения к публикации якобы «переписки» помощника президента России Владислава Суркова, из которой можно было сделать вывод, что Москва ведет целенаправленную работу по дестабилизации ситуации на Украине. Именно после этой публикации были задержаны не только активисты сообщества, но их кураторы из ФСБ, сообщает ETV+.

Перебравшийся в Эстонию Глазастиков соглашается с предположением о том, что российские власти позволили ему бежать из страны в расчете на то, что Запад и США могут арестовать его как якобы участника хакерских атак на Америку во время предвыборной президентской гонки и «сделать козлом отпущения». Сам он о такой деятельности подтверждений не имеет: «Я думаю, что такая деятельность, безусловно, ведется. Просто не очень понятно, с каким размахом и кто ею занимается. Но за время работы проекта таких прямых данных мною получено не было». Глазастиков рассчитывает, что представители спецслужб США разберутся в его невиновности: «Я рассчитываю, что если придется с ними обсуждать этот вопрос, то там найдутся вменяемые люди, которые разберутся в этом вопросе».

Александр Глазастиков намерен попросить политическое убежище в Эстонии. Он уже написал соответствующее письмо бывшему президенту Тоомасу Хендрику Ильвесу, но ответа пока не получил.

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