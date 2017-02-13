Правительство Сирии готово к обмену военнопленными с оппозицией

Обмен может быть совершен, в том числе и в рамках соглашений, подписанных в Астане

Дамаск, , 12:18 — REGNUM Правительство Сирии готово произвести обмен заключенных на людей, похищенных радикалами, говорится в заявлении официальных лиц. Об этом сообщает Reuters.

Как подчеркивается в заявлении правительства, официальный Дамаск всегда готов для такого обмена с сирийской оппозицией, «в частности, в рамках соглашения, подписанного в Астане».

В свою очередь, 11 февраля министерство иностранных дел Казахстана заявило, что новый раунд переговоров по Сирии состоится в Астане 15−16 февраля.

Напомним, мирные переговоры по Сирии проходят в столице Казахстана Астане. Данная площадка была создана усилиями России, Ирана и Турции. В ходе встреч было достигнуто соглашение о прекращении огня между правительственными войсками и сирийской оппозицией. Дальнейшие переговоры должны привести к выработке мирного соглашения, которое окончит продолжающуюся 6 лет гражданскую войну.

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