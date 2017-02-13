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Конфликт в Йемене может стать предлогом для войны США с Ираном — AC

Политика
Последствия для Ближнего Востока будут катастрофическими
1 / 2 Иран
3dman_eu
Иран

Александр Белов, 13 февраля 2017, 12:26 — REGNUM  

Предполагаемое вмешательство Ирана в конфликт в Йемене может использоваться новой администрацией США как предлог для агрессии — прямого вторжения или смены режима — против Исламской республики, что приведет к тяжелым последствиям для всего Ближнего Востока, пишет Майкл Хортон в статье для The American Conservative.

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Автор подчеркивает, что нападение на сторожевой корабль Саудовской Аравии было действительно совершено повстанцами-хуситами, и нет никаких доказательств вмешательства со стороны Ирана. Так, хуситы уже более двух лет ведут войну с Саудовской Аравией и её союзниками. При этом коалиция во главе с Эр-Риядом, на стороне которой выступают и США, наносит бомбовые удары по фабрикам и фермам Йемена, а также организовала морскую блокаду страны, что привело к голоду.

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Так, отмечает автор, заявления Саудовской Аравии о том, что хуситы являются ставленниками Ирана не обоснованы. Например, оружие к хуситам может попадать от собственных партнеров Эр-Рияда по коалиции, которая затопила Йемен оружием. Ведь вооружаемые Саудовской Аравией и ОАЭ группировки часто плохо организованы и не всегда лояльны своим спонсорам, поэтому поставляемое им оружие попадает на рынки Йемена и может быть куплено любым, кто сможет за него заплатить.

Что же касается заявления о том, что Иран предоставляет хуситам военных инструкторов и советников, то такая помощь — если она и оказывается — носит лишь ограниченный характер, поскольку даже до начала нынешнего конфликта хуситы и без того были лучшими партизанскими силами в регионе. Они отточили свои навыки в борьбе с правительством в ходе войн в 2006—2010 годах.

Что важнее, хуситы придерживаются независимого курса, неоднократно пренебрегая советами Ирана. Так, Тегеран предостерегал хуситов от перехода в наступление и захвата столицы Йемена — шага, который хуситы совершили в 2014 году. Более того, иранское большинство и хуситы принадлежат к различным ответвлениям шиитского ислама.

Тем не менее, несмотря на отсутствие доказательств постоянной и прямой поддержки хуситов со стороны Ирана, некоторые члены администрации США, по всей видимости, хотят использовать возможность такого союза в качестве предлога для начала острой конфронтации с Ираном. При этом зацикленность на Исламской республике будет отвлекать Вашингтон от более важных целей.

2 / 2 Хуситы
Иллюстрация: Alarabiya.net
Хуситы

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В частности поддерживаемая США коалиция во главе с Саудовской Аравии превратила в руины большую часть Йемена, из-за чего и без того самая бедная страна региона стала еще беднее. Помимо гуманитарных издержек, военная кампания Эр-Рияда превратила большую частью южного Йемена в безопасное место для радикалов из группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП) (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Нужно отметить, что хуситы являются смертельными врагами исламистов из АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и до вторжения Саудовской Аравии проводили успешную наступательную операцию против них. Сейчас же, через два года после вторжения коалиции, исламисты как никогда хорошо вооружены, в их руках сосредоточено невиданные прежде объемы финансов и влияния. Боевики контролируют обширные районы юга Йемена, в том числе части портового города Аден.

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Тактикой исламистов на данный момент является смешивание с теми силами, которые противостоят хуситам. Например, по данным арабских СМИ, в ходе недавнего провального рейда вооруженных сил США были также убиты бойцы, выступающих на стороне свергнутого президента вооруженных формирований, которые также получают поддержку от Саудовской Аравии. Эти данные вкупе с возможностью того, что боевики могли быть предупреждены о готовящемся ударе США, должны заставить задуматься о надежности союзников США.

На фоне такого развития событий заявления Флинна о том, что Ирану «стоит призадуматься», говорят о том, что администрация США расширит поддержку Эр-Рияда в его борьбе с хуситами в Йемене. В то же самое время США будут пытаться уничтожать АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Таким образом, заключает автор, президент Трамп, кажется, поддался влиянию антииранских ястребов в своей администрации, из-за чего он может пойти курсом, о котором давно мечтали неоконсерваторы. Новый глава Белого дома может решиться на насильственную смену власти в Иране или начать с ним войну. Если Трамп последует совету этих ястребов, можно с уверенностью заявить, что такой шаг пойдет на пользу боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также посеет хаос по всему Ближнему Востоку.

Читайте ранее в этом сюжете: Чтобы победить ИГ, Трамп должен оставить Иран в покое – AC

regnum author Александр Белов
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