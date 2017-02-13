Ракетчики ЗВО подняты по тревоге в рамках учений

В учениях задействованы более 500 военнослужащих и 50 единиц техники

Санкт-Петербург, , 12:10 — REGNUM Дислоцированная в Ивановской области ракетная бригада Западного военного округа (ЗВО) поднята по тревоге и приведена в боевую готовность. Тревога объявлена в рамках командно-штабного учения, сообщили ИА REGNUM 13 февраля в пресс-службе ЗВО.

«В настоящее время подразделения соединения совершают марши в назначенные районы, где с ними будут проведены тренировки по управлению ракетными ударами с условными пусками ракет из оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М», — пояснили в пресс-службе.

В ходе учений ракетчики отработают порядок развертывания комплексов «Искандер-М», загрузки ракет с транспортных и транспортно-заряжающих машин на пусковую установку. Завершит проверку нанесение упреждающего удара по важным объектам условного противника.

Одновременно ракетчики ЗВО будут отрабатывать навыки маскировки, радиационной, химической и биологической защиты на марше, отражения нападений диверсантов условного противника.

«В практических действиях примут участие более 500 военнослужащих, будет задействовано до 50 единиц вооружения и военной техники», — добавили в пресс-службе ЗВО.

«Искандер-М» — оперативно-тактический ракетный комплекс, предназначенный для поражения на дальностях до 500 км малоразмерных и площадных целей: ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи.

Читайте развитие сюжета: Полевой выход ракетчиков и артиллеристов начался сразу в шести регионах РФ