Названа причина конфликта ВСУ с вооружённым батальоном в Херсонской области
Смирнов: ВСУ сочли, что необходимо защитить жителей Херсонской области от произвола членов батальона
Симферополь, 13 февраля 2017, 12:04 — REGNUM Конфликт в Херсонской области (Украина) между украинскими вооружёнными силами и добровольческим батальоном вызван намерением ВСУ прекратить произвол, который члены батальона чинят на этой территории. С таким заявлением выступил руководитель госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов, передаёт RT.
Смирнов уточнил, что командиры ВСУ решили навести порядок. Их целью была защита жителей Херсонской области от произвола членов добровольческого батальона.
Напомним, ранее в украинском министерстве обороны сообщили о конфликте ВСУ с вооружёнными людьми на территории Херсонской области. ВСУ задержали представителей батальона и забрали у них оружие.
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