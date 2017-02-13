Спикер Госдумы в Татарии посетит ИТ-парк и Иннополис

Спикер Госдумы посетит территорию Старо-Татарской слободы, где осмотрит объекты исторического и культурного наследия республики

Казань, , 11:59 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Татарию с рабочей поездкой.

Предполагается, что он посетит технопарк в сфере высоких технологий ИТ-парк в Казани, где ознакомится с краткой презентацией этой площадки, посетит бизнес-инкубатор.

Кроме того, спикеру Госдумы расскажут о проектах «электронное правительство», «электронный документооборот», ознакомят с работой системы «Народный контроль», представят торгово-информационный кластер на базе федеральной электронной площадки. Также Володин посетит центр обработки вызовов и системы ГЛОНАСС+112.

Планируется, что спикер Госдумы посетит территорию Старо-Татарской слободы, где осмотрит объекты исторического и культурного наследия республики.

Ожидается посещение инновационного города Иннополиса. Запланирована также встреча Володина с профессорско-преподавательским составом университета Иннополис.