Спикер Госдумы в Татарии посетит ИТ-парк и Иннополис
Казань, 13 февраля 2017, 11:59 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Татарию с рабочей поездкой.
Предполагается, что он посетит технопарк в сфере высоких технологий ИТ-парк в Казани, где ознакомится с краткой презентацией этой площадки, посетит бизнес-инкубатор.
Кроме того, спикеру Госдумы расскажут о проектах «электронное правительство», «электронный документооборот», ознакомят с работой системы «Народный контроль», представят торгово-информационный кластер на базе федеральной электронной площадки. Также Володин посетит центр обработки вызовов и системы ГЛОНАСС+112.
Планируется, что спикер Госдумы посетит территорию Старо-Татарской слободы, где осмотрит объекты исторического и культурного наследия республики.
Ожидается посещение инновационного города Иннополиса. Запланирована также встреча Володина с профессорско-преподавательским составом университета Иннополис.
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