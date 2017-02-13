Китай осудил ракетные испытания в КНДР
Данное заявление было сделано представителем министерства иностранных дел Китая
Пекин, 13 февраля 2017, 11:49 — REGNUM Пекин осудил ракетные испытания Северной Кореи, которые нарушают резолюцию СБ ООН, заявили в МИД КНР. Об этом сообщает Reuters.
С таким заявлением выступил официальный представитель дипломатического ведомства КНР Гэн Шуан на на пресс-конференции.
Напомним, Северная Корея произвела запуск новой ракеты 12 февраля. Данное изделие не является межконтинентальной баллистической ракетой, о скором создании которой заявлял Пхеньян. Ракета способна покрыть территорию Южной Кореи, а также достигнуть Японии.
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