Китай осудил ракетные испытания в КНДР

Данное заявление было сделано представителем министерства иностранных дел Китая

Пекин, , 11:49 — REGNUM Пекин осудил ракетные испытания Северной Кореи, которые нарушают резолюцию СБ ООН, заявили в МИД КНР. Об этом сообщает Reuters.

С таким заявлением выступил официальный представитель дипломатического ведомства КНР Гэн Шуан на на пресс-конференции.

Напомним, Северная Корея произвела запуск новой ракеты 12 февраля. Данное изделие не является межконтинентальной баллистической ракетой, о скором создании которой заявлял Пхеньян. Ракета способна покрыть территорию Южной Кореи, а также достигнуть Японии.

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