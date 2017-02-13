Путин поздравил Бердымухамедова с победой на выборах

12 февраля действующий президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов был переизбран главой государства на третий срок

Москва, , 11:47 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин направил Гурбангулы Бердымухамедову телеграмму, в которой поздравил политика с победой на выборах президента Туркмении. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

«Итоги голосования подтверждают Ваш высокий политический авторитет, — говорится в поздравительной телеграмме. — (Итоги голосования) свидетельствуют о широком признании Ваших заслуг на посту главы государства, а также о поддержке Вашего курса на дальнейшее укрепление национальной экономики и повышение уровня жизни граждан Туркменистана».

Президент РФ также высоко оценил вклад Бердымухамедова в развитие отношений между Россией и Туркменистаном, а также выразил уверенность в продолжении конструктивного диалога.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 февраля действующий президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов был переизбран главой государства на третий срок, набрав по итогам голосования более 97% голосов избирателей.

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