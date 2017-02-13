Понедельник, 13 Февраля 2017 года
12:53:39 МСК

Новгородский губернатор Сергей Митин удалил аккаунты в соцсетях

Политика
Блог главы региона в «Живом Журнале» работал с 2010 года

Великий Новгород, 13 февраля 2017, 11:33 — REGNUM  Губернатор Новгородской области Сергей Митин, который сегодня, 13 февраля, сделал заявление для СМИ и попрощался с новгородцами, удалил свои аккаунты в социальных сетях. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сейчас недоступен блог главы региона в «Живом Журнале», который Сергей Митин вёл с 2010 года.

В блог обращались со своими проблемами и вопросами десятки жителей региона. Что будет с обращениями, на которые так и не поступили ответы чиновников, остаётся неизвестным.

Также Сергей Митин удалил аккаунт в социальной сети Facebook.

Пресс-служба губернатора распространила в СМИ сообщение под заголовком «Сложение полномочий». В нём говорится, что глава региона Сергей Митин «заявил о сложении своих полномочий», выступая с публичным заявлением. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, присутствовавший при этом, ни слова о досрочном сложении полномочий Сергей Митин сам не сказал.

Главу региона представил генеральный директор областного медиахолдинга ОГАУ «Агентство информационных коммуникаций» Анатолий Гусев, объявив журналистам, что «пресс-подход будет носить заявительный характер и не предусматривает ни вопросов, ни ответов на них». «Губернатор выступит с заявлением, после этого журналисты могу быть свободны», — сказал Гусев.

Пресс-подход длился менее минуты. Журналист Александр Власов задал Сергею Митину вопрос о его дальнейших планах, который Сергей Митин оставил без внимания и покинул представителей СМИ.

Напомним, ранее 65-летний Сергей Митин, руководивший Новгородской областью с августа 2007 года, не исключал возможности своего выдвижения на третий срок. Нынешний срок его полномочий истекал 20 октября 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Сергей Митин попрощался с новгородцами за минуту

Читайте развитие сюжета: «Решение Сергея Митина о сложении полномочий не похоже на добровольное»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
Главное сегодня
NB!
13.02.17
«Шахтёры умерли от бессилия и устали от лжи»: горняки ответили депутатам ГД
Ростов-на-ДонуРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Экономика
NB!
13.02.17
Литва признала свое участие в конфликте на Украине
ВильнюсЛитва Гражданская война на Украине Политика
NB!
13.02.17
Саратовские власти изучают инцидент с прибытием катафалка вместо скорой
СаратовРоссия Ритуальные услуги и содержание кладбищ Происшествия
NB!
13.02.17
Балтийско-черноморский регион: против кого дружим?
Великий НовгородРоссия Ассоциация Украины и ЕС и ее последствия Политика
NB!
13.02.17
«Минфин хочет убить двух зайцев – и резерв пополнить, и курс подправить»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
13.02.17
Госдума может повысить штрафы за отказ предоставлять СМИ информацию
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
13.02.17
Валерий РокотовЗаговор против Рождества
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
13.02.17
Эстония учит оппозицию Белоруссии отбиваться от «госхакеров»
ТаллинЭстония Прозападная оппозиция в Белоруссии Политика
NB!
13.02.17
«Работа редакции парализована»: в Югре у журналистов проходят обыски
СургутЮграРоссия Проблемы региональных СМИ Общество
NB!
13.02.17
Падение доллара до 55 рублей вполне вероятно?
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
13.02.17
Сергей Митин попрощался с новгородцами за минуту
Великий НовгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
13.02.17
Путин, Медведев, даже Аллах: глава Дагестана о «парадоксе Абдулатипова»
МахачкалаРоссия Расследования деятельности глав регионов Политика
NB!
13.02.17
Сергей Митин подготовил заявление для прессы
Великий НовгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
13.02.17
На выборах городских дум Пскова и Великих Лук меняют правила игры
ПсковРоссия Выборы депутатов Псковской городской думы — 2017 Политика
NB!
13.02.17
Доверие жителей России к теленовостям снизилось — опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
13.02.17
Михаил Нейжмаков«Ослабленные» губернаторы уязвимы
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
13.02.17
Юрий БаранчикВнешняя политика Беларуси: системный кризис
МинскБелоруссия Белорусская "многовекторность" Политика
NB!
13.02.17
Советник Трампа о фальсификациях на выборах в США: «Голосовали мертвецы»
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
12.02.17
Анна Осипова«Неравнодушные» экс-министры начинают снова бороться за власть в Ереване
ЕреванАрмения Парламентские выборы в Армении-2017 Политика
NB!
12.02.17
«Русские хакеры перехватывают почту итальянского МИДа»
РимИталия Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
12.02.17
Валерий ШаховМинск-обвинитель и его Москва: журналистам смягчили участь и удлинили срок
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
12.02.17
СМИ и политологи ждут отставки новгородского губернатора
Великий НовгородРоссия Отставки и назначения Политика
ещё главное