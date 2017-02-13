Новгородский губернатор Сергей Митин удалил аккаунты в соцсетях

Блог главы региона в «Живом Журнале» работал с 2010 года

Великий Новгород, , 11:33 — REGNUM Губернатор Новгородской области Сергей Митин, который сегодня, 13 февраля, сделал заявление для СМИ и попрощался с новгородцами, удалил свои аккаунты в социальных сетях. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сейчас недоступен блог главы региона в «Живом Журнале», который Сергей Митин вёл с 2010 года.

В блог обращались со своими проблемами и вопросами десятки жителей региона. Что будет с обращениями, на которые так и не поступили ответы чиновников, остаётся неизвестным.

Также Сергей Митин удалил аккаунт в социальной сети Facebook.

Пресс-служба губернатора распространила в СМИ сообщение под заголовком «Сложение полномочий». В нём говорится, что глава региона Сергей Митин «заявил о сложении своих полномочий», выступая с публичным заявлением. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, присутствовавший при этом, ни слова о досрочном сложении полномочий Сергей Митин сам не сказал.

Главу региона представил генеральный директор областного медиахолдинга ОГАУ «Агентство информационных коммуникаций» Анатолий Гусев, объявив журналистам, что «пресс-подход будет носить заявительный характер и не предусматривает ни вопросов, ни ответов на них». «Губернатор выступит с заявлением, после этого журналисты могу быть свободны», — сказал Гусев.

Пресс-подход длился менее минуты. Журналист Александр Власов задал Сергею Митину вопрос о его дальнейших планах, который Сергей Митин оставил без внимания и покинул представителей СМИ.

Напомним, ранее 65-летний Сергей Митин, руководивший Новгородской областью с августа 2007 года, не исключал возможности своего выдвижения на третий срок. Нынешний срок его полномочий истекал 20 октября 2017 года.

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