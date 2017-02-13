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Ярославские коммунисты предлагают снизить фильтр на губернаторских выборах

Политика
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Ярославль, 13 февраля 2017, 11:22 — REGNUM  Депутаты фракции КПРФ Ярославской областной думы внесли проект закона о снижении так называемого муниципального фильтра на выборах губернатора Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил лидер фракции Александр Воробьев.

Сейчас, чтобы выдвинуть кандидата на пост губернатора, партии необходимо собрать подписи 8% от общего числа депутатов представительных органов муниципальных образований Ярославской области.

«На сегодняшний день фильтр, который введен на губернаторских выборах, позволяет власти манипулировать результатами еще на стадии выдвижения кандидатов. Вообще, этот фильтр надо отменять, но отменить его совсем закон не позволяет, поэтому мы предлагаем снизить его до минимума — 5%. Правда, и при 5-процентном фильтре нам не хватает голосов, чтобы выдвинуть своего кандидата на выборы губернатора. При таких условиях выборы превращаются в фарс», — считает лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев.

При этом коммунисты не питают иллюзий по поводу возможного принятия законопроекта и уверены, что «Единая Россия», имеющая большинство в Яроблдуме, его отклонит. Выборы губернатора Ярославской области состоятся в сентябре.

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Выборы губернатора Ярославской области-2017
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