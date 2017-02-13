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Балтийско-черноморский регион: против кого дружим?

Политика
Сопряжение регионов Балтийского и Чёрного морей: идейная основа и перспективы
Светлана Глинкина
Анна Горохова © ИА REGNUM
Светлана Глинкина

Великий Новгород, 13 февраля 2017, 11:21 — REGNUM  Чтобы осуществлять сопряжение и создавать особый мегарегион, необходима идейная основа, и если говорить о регионе Балтийского и Чёрного морей, сценариев здесь может быть несколько. Об этом рассказала научный руководитель направления «Международные экономические и политические исследования» Института экономики РАН Светлана Глинкина в рамках Зимней школы «Балтийско-Черноморский мегарегион: конфронтация или сотрудничество как новая реальность».

По словам Светланы Глинкиной, самой простой формой сопряжения двух регионов является «дружба против кого-то». В регионе Балтийского и Чёрного морей общим врагом становится, безусловно, Россия. Однако такая стратегия контрпродуктивна и в современных условиях не очень реальна, считает эксперт.

Одной из идейных основ можно считать и то, что Балтика и Черноморье могли бы стать своего рода мостом между Западом и Востоком. Однако Светлана Глинкина отметила, что «в век глобализации с мостами и так всё хорошо». И, следовательно, ни в каких мостах, в том числе мостах в виде России никто не заинтересован.

Еще одним из сценариев является единство в рамках существующего Европейского союза.

«Казалось бы, это хороший проект — пытаться всеми силами влезть в европейскую интеграцию и улучшить свою жизнь. Однако высокие темпы роста в Европе во многом базируются на низких уровнях недавно вступивших в Союз стран», — отметила спикер.

По мнению Глинкиной, если страны регионов Балтийского и Чёрного морей, еще не вступившие в Европейский союз, сделают это, для них экономические условия будут критично тяжелыми.

«Если все-таки государства регионов Балтийского и Чёрного морей сумеют объединиться, это будет возможностью выступить единым фронтом против таких крупных и сильных игроков. Но объединяться необходимо, возрождая свою национальную экономику, в противном случае все усилия окажутся безрезультатными», — подчеркнула Светлана Глинкина.

Напомним, Зимняя школа CIRP «Балтийско-Черноморский мегарегион: конфронтация или сотрудничество как новая реальность» проходила в Великом Новгороде с 6 по 9 февраля. В мероприятии принимали участие аспиранты, магистранты и студенты старших курсов ведущих вузов Белоруссии, Грузии, Польши, Казахстана, Таджикистана, Турции, Прибалтики и разных регионов России.

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