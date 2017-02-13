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Премьер-министр Эстонии открыл в Facebook русскоязычную страничку

Политика
Приветствуя читателей, премьер-министр заявил, что теперь они смогут получать информацию о правительстве из первых уст на родном языке

Таллин, 13 февраля 2017, 11:13 — REGNUM  Несмотря на то, что русский язык в Эстонии имеет статус иностранного, глава эстонского правительства, председатель левой Центристской партии Юри Ратас открыл в социальной сети Facebook русскоязычную страничку. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщил эстонский портал BaltNews.ee.

Отмечается, что Ратас стал первым в Эстонии премьером, чей аккаунт в соцсетях имеет русскоязычную версию. «Я хочу чтобы те, кто говорит в нашей стране по-русски, получили новую информацию о моих делах на посту главы правительства на родном языке», — заявил политик в видеообращении к читателям своего ФБ.

Результаты исследования «Мониторинг интеграции эстонского общества», проведённого в 2015 году по заказу Министерства культуры Эстонской Республики, показали, что 80% представителей титульной национальности достаточно хорошо понимают русскую устную речь, 70% могут читать и общаться на русском языке, а ещё 50% респондентов заявили о своём умении по-русски писать по-русски. Только 4% эстонцев признались в своём полном незнании и непонимании этого языка. В Эстонии проживает около 30% русскоязычного населения.

В то же время английским языком, согласно тому же исследованию, владеют в той или иной степени 38% эстонцев и 17% неэстонцев. Вообще не владеют английским почти четверть эстонцев и около половины респондентов-неэстонцев.

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