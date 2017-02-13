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Госдума может повысить штрафы за отказ предоставлять СМИ информацию

Политика
Штраф может составить до 30 тыс. рублей для должностных лиц
Госдума
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Госдума

Москва, 13 февраля 2017, 11:12 — REGNUM  Законопроект, предполагающий повышенную ответственность для должностных лиц за отказ в предоставлении информации представителю СМИ, несвоевременное ее предоставление либо предоставление заведомо недостоверной информации, вносят депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Игорем Лебедвым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля.

Штраф может составить от 25 тыс. до 30 тыс. рублей.

«Размер штрафа обусловлен тем обстоятельством, что в результате подобных правонарушений через средства массовой информации значительный круг граждан России может недополучить актуальную, общественно значимую информацию», — указали депутаты.

Они обратили внимание на то, что на практике зачастую сроки предоставления информация затягиваются, либо под видом информации предоставляется «отписка». Нередки случаи отказа в предоставлении информации без какого-либо обоснования.

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