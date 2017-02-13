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В МИД РФ призвали сохранять хладнокровие в ситуации с пуском ракет КНДР

Политика
Ситуацию возможно урегулировать только политико-дипломатическим путём

Москва, 13 февраля 2017, 11:07 — REGNUM  Пуск Северной Кореей очередной баллистической ракеты является пренебрежением требований резолюций Совета Безопасности ООН. Действия Пхеньяна вызывают озабоченность, сообщили в пресс-службе МИД России.

«Расцениваем ракетный пуск КНДР, осуществленный 12 февраля с.г., как очередное вызывающее пренебрежение требованиями соответствующих резолюций СБ ООН», — сообщили в пресс-службе.

Российское внешнеполитическое ведомство выступило с призывом реагировать на сложившееся положение хладнокровно и не провоцировать эскалацию напряжённости. При этом в МИД отметили, что действия Северной Кореи вызывают у Москвы сожаление и озабоченность.

Отмечается, что Москва считает возможным урегулировать проблемы Корейского полуострова лишь политико-дипломатическими мерами. «Путь к миру и стабильности в регионе лежит в русле отказа от конфронтации в пользу усилий по общему оздоровлению военно-политической ситуации в СВА», — сообщили в МИДе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередная баллистическая ракета с северокорейской территории была пущена 12 февраля — в направлении Восточного моря их провинции Пхенан.

Читайте подробнее: Сеул: Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты

Ракета упала в акватории Японского моря — между японскими островами и корейским полуостровом. Территории вод Японии она не достигла.

Читайте подробнее: Власти Японии: выпущенная КНРД ракета упала в Японском море

Токио возмутил поступок Пхеньяна. Секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что руководству Северной Кореи заявлен жёсткий протест.

Читайте подробнее: Япония выразила жесткий протест из-за запуска баллистической ракеты КНДР

13 февраля власти трёх стран — США, Японии и Южной Кореи — потребовали экстренного созыва СБ ООН. Тема встречи — очередной пуск северокорейской ракеты.

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