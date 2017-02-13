МИД КНР: Пекин решительно осуждает действия Пхеньяна

Пекин, , 11:02 — REGNUM В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан прокомментировал информацию об очередном испытании северокорейской ракеты. По словам китайского дипломата, действия Пхеньяна мешают установлению мира и стабильности в регионе.

«Запуски и испытания вооружения, в том числе баллистических ракет, является несомненным нарушением резолюций Совета безопасности ООН. Пекин решительно выступает против этого и осуждает действия Пхеньяна», — заявил пресс-секретарь.

Кроме того, Гэн Шуан подчеркнул, что Китай крайне заинтересован в денуклеаризации Корейского полуострова и урегулировании конфликта между сторонами исключительно путем мирных переговоров, пишет «Жэньминь жибао».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 13 февраля Северная Корея объявила, что успешно испытала новую ракету средней дальности.

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