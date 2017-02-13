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После выборов руководство Туркмении займется управленческими реформами

Политика
Одна из главных задач будет заключаться в диверсификации экономики

Ашхабад, 13 февраля 2017, 10:29 — REGNUM  Руководство Туркменистана после прошедших 12 февраля президентских выборов сделает основной упор на проведение новых управленческих реформ и займется диверсификацией экономики.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, который, согласно предварительному подсчету голосов, уверенно лидирует в гонке с результатом 97,69% от общего числа голосов, создал предпосылки для изменения структуры экономики и запустил ряд масштабных проектов.

Среди крупных инфраструктурных инициатив Туркменистана, реализованных в прошлом году, называют ввод в эксплуатацию и успешный запуск уникального для страны медицинского учебно-научного центра. Данный объект здравоохранения обладает инновационной технологической и научной инфраструктурой, методической базой, располагает собственными симуляционными центрами для обучения интернов. «Стажировку здесь прошли уже более 100 врачей со всей страны», — отметили в ведомстве, курирующем отрасль здравоохранения.

Результат выборов позволит завершить и один из главных логистических объектов за всю историю страны: грузовой морской порт в Туркменбаши, общая площадь которого составляет около 645 тысяч квадратных метров.

Как писали в СМИ, в данный проект, в том числе входят паромный терминал для пассажиров и автотранспортных средств площадью 230 тысяч квадратных метров, а также терминал для погрузки контейнеров площадью 249 тысяч квадратных метров. Предполагается также, что здесь появятся терминал сыпучих грузов, общий погрузочный терминал, судоремонтный и судостроительный заводы.

Большое внимание будет уделено и диверсификации экономики, чтобы сбалансировать бюджетные поступления от экспорта газа, который является главной доходной статьей на данный момент. Так, по итогам 2016 года хлопковая отрасль Туркменистана вошла в топ-5 мировых лидеров, к которым относятся США, Индия, Китай, Пакистан и Узбекистан.

Немаловажным для руководства страны будет и проведение первых в истории Туркменистана масштабных спортивных соревнований под эгидой Международного Олимпийского Комитета. Так, в Ашхабаде завершается подготовка к запланированным на сентябрь 2017 года V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам. В рамках подготовки этого масштабного спортивного события была существенно обновлена спортивная инфраструктура. В столице и регионах были возведены более 30 объектов высокого уровня, способных принимать соревнования самого большого масштаба. Среди них соответствующие всем требованиям МОК велотрек, арены для игровых видов спорта и борьбы всех видов, гимнастики, фехтования, бокса, боулинга и тяжелой атлетики, крытый теннисный корт, международный пресс-центр.

Предполагается, что мандат доверия, который получит президент страны, поможет правительству и Меджлису сосредоточиться на экономических задачах, которые сейчас стоят перед государством, и приведет к их решению максимально эффективным способом.

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