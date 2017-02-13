Советник президента США: Трамп стал жертвой фальсификаций на выборах

Вашингтон, , 10:51 — REGNUM Белый дом располагает доказательствами фальсификаций, допущенных в ходе президентских выборов 8 ноября 2016 года. Об этом заявил советник главы государства по вопросам политики Стивен Миллер в интервью телеканалу ABC.

«Администрация президента США предоставила огромное количество доказательств в отношении обмана избирателей, то, что голосовали люди, проживающие более, чем в одном штате», — сказал советник президента, отвечая на вопрос ведущего программы «На этой неделе» Джорджа Стефанопулоса.

По словам Миллера, в протоколах избиркомов в ходе проверки были найдены данные умерших людей, а также лиц, не являющихся гражданами США.

«На выборах голосовали мертвые люди, люди, не являющиеся гражданами США, которым разрешили голосовать, — говорит Миллер. — Это факт, и вы не будете отрицать, что есть огромное число людей, которые не являются гражданами этой страны, но которых зарегистрировали на голосование».

Советник Дональда Трампа выразил возмущение данными фактами, отметив, что граждане США должны быть в «ужасе» от этих данных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января 2017 года представитель Республиканской партии Дональд Трамп официально вступил в должность президента США. Инаугурация 45-го главы Белого дома прошла в Вашингтоне.