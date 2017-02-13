Член управляющего совета ФРС Тарулло уйдет в отставку
В письме главе США он не указал причин своего шага
Вашингтон, 13 февраля 2017, 10:49 — REGNUM
Член совета управляющих Федеральной резервной системы США Дэниэл Тарулло заявил о том, что весной 2017 года он уходит в отставку, сообщает Richmond Times Dispatch.
С таким заявлением чиновник выступил в письме президенту США Дональду Трампу, в которой он отметил, что уйдет в отставку с 5 апреля 2017 года. При этом он не указал причину своего решения.
По мнению издания, решение Тарулло позволит Трампу назначить такого кандидата на пост банковского регулирования, который будет в большей степени соответствовать политике нового главы Белого дома.
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