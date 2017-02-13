Член управляющего совета ФРС Тарулло уйдет в отставку

В письме главе США он не указал причин своего шага

Вашингтон, , 10:49 — REGNUM

Член совета управляющих Федеральной резервной системы США Дэниэл Тарулло заявил о том, что весной 2017 года он уходит в отставку, сообщает Richmond Times Dispatch.

С таким заявлением чиновник выступил в письме президенту США Дональду Трампу, в которой он отметил, что уйдет в отставку с 5 апреля 2017 года. При этом он не указал причину своего решения.

По мнению издания, решение Тарулло позволит Трампу назначить такого кандидата на пост банковского регулирования, который будет в большей степени соответствовать политике нового главы Белого дома.