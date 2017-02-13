Губернатор Новгородской области досрочно сложил полномочия
Митин принял решение не идти на выборы осенью 2017 год
Великий Новгород, 13 февраля 2017, 10:13 — REGNUM Губернатор Новгородской области Сергей Митин заявил о досрочном сложении полномочий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Митин принял решение не идти на выборы осенью 2017 года. Он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой «дать новое поручение».
Ранее в СМИ сообщалось о возможной отставке губернатора. Как сообщало ИА REGNUM, свои полномочия досрочно сложили губернатор Пермского края Виктор Басаргин и глава Бурятии Вячеслав Наговицын.
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