Губернатор Новгородской области досрочно сложил полномочия

Митин принял решение не идти на выборы осенью 2017 год

Великий Новгород, , 10:13 — REGNUM Губернатор Новгородской области Сергей Митин заявил о досрочном сложении полномочий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Митин принял решение не идти на выборы осенью 2017 года. Он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой «дать новое поручение».

Ранее в СМИ сообщалось о возможной отставке губернатора. Как сообщало ИА REGNUM, свои полномочия досрочно сложили губернатор Пермского края Виктор Басаргин и глава Бурятии Вячеслав Наговицын.