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Главой Минфина США может стать банкир из Goldman Sachs

Политика
Несмотря на протесты демократов, голосов республиканцев хватит для назначения Стивена Мнучина в должности министра финансов

Вашингтон, 13 февраля 2017, 09:54 — REGNUM  Сенат США, как ожидается, утвердит бывшего банкира Goldman Sachs Стивена Мнучина в должности министра финансов, сообщает Reuters.

Кандидатура Мнучина не устраивает демократов, которые бойкотировали его утверждение в должности в профильном комитете. Как ожидается, Демократическая партия в Сенате также отвергнет кандидатуру нового министра финансов, однако для ее утверждения достаточно простого большинства, которым обладает Республиканская партия, располагающая в Сенате 52 креслами из 100.

Напомним, Стивен Мнунич до 2002 года работал в Goldman Sachs. Он участвовал в финансировании некоторых голливудских блокбастеров, в частности «Аватар», «Снайпер». Последним его крупным вложением стал мультфильм «Лего фильм: Бэтмен».

Мнунич присоединился к президентской кампании Дональда Трампа в мае 2016 года и был тепло встречен Республиканской партией благодаря его большому опыту работы с финансами.

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