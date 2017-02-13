Радио REGNUM: первый выпуск за 13 февраля
Радио REGNUM
Москва, 13 февраля 2017, 10:00 — REGNUM
- Воздушно-космические силы России помогли сирийским военным освободить Тадеф
- Луганская народная республика: Бойцы Вооруженных сил Украины занимают жилые дома на линии соприкосновения
- В МИД Румынию назвали угрозой для России после размещения там системы ПРО США, на что МИД Румынии назвал позицию российского внешнеполитического ведомства «неадекватной риторикой»
- Джон Маккейн обвинил Россию в поддержке боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане — реакция России
- Слушание иска ИА REGNUM к МИД РФ назначено на 16 февраля
- СМИ и политологи уверены, что сегодня новгородский губернатор уйдет в отставку
- Противники передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ замкнули живое кольцо вокруг «спорного» храма
Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM: второй выпуск за 10 февраля
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