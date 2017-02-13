ВСУ выпустили по ДНР 180 снарядов и мин — СМИ

Вооруженные силы Украины вели обстрел ряда населенных пунктов с 18:00 до 02:00 13 февраля из артиллерии калибра 122 мм, танковых орудий и миномётов калибрами 82 и 120 мм

Донецк, , 09:46 — REGNUM Киевские силовики обстреляли восемь прифронтовых районов Донецкой народной республики из артиллерийских, танковых орудий и миномётов, сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на источник в силовых ведомствах республики.

По его данным, вооруженные силы Украины вели обстрел ряда населенных пунктов с 18:00 до 02:00 13 февраля из артиллерии калибра 122 мм, танковых орудий и миномётов калибрами 82 и 120 мм.

Под огонь попали поселки Трудовские, Александровка, Озеряновка, села Крутая Балка, Саханка, Ленинское, Докучаевск и территорию промзоны возле Ясиноватой. Всего было выпущено 180 снарядов и мин.

Ранее Следственный комитет РФ заявил о наличии доказательств обстрела киевскими силовиками мирных граждан Донбасса из тактических ракетных комплексов «Точка-У».

Неопровержимые доказательства применения ВСУ против мирного населения оружия массового поражения получены и процессуально зафиксированы.