СКР: Киев применял в Донбассе оружие массового поражения — «Точку-У»

Москва, , 09:26 — REGNUM Следственный комитет России заявил о наличии доказательств обстрела киевскими силовиками мирных граждан Донбасса из тактических ракетных комплексов «Точка-У». Об этом сообщила и.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, неопровержимые доказательства применения ВСУ против мирного населения оружия массового поражения получены и процессуально зафиксированы. Это было сделано силовиками в ходе вооруженного конфликта.

Применения ракетных комплексов «Точка-У» зафиксировано в населенных пунктах Луганской народной республике: в Луганске, в селах Новосветловка и Терновое, в Краснодонском районе, в городе Ровеньки, в поселке Юбилейный Луганска.

Ранее о переброске в Донбасс восьми комплексов «Точка-У» заявил представитель оперативного командования Донецкой народной республики Эдуард Басурин.