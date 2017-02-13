Бердымухамедов переизбран на пост президента Туркмении

Президентские выборы в Туркмении прошли в воскресенье, 12 февраля

Ашхабад, , 09:19 — REGNUM Политик Гурбангулы Бердымухамедов, набравший по итогам голосования более 97% голосов избирателей, переизбран на пост президента Туркмении. Об этом, как передает RT, сообщает ЦИК страны.

«Гурбангулы Бердымухамедов побеждает на выборах президента Туркмении с 97,69% голосов», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в Туркмении прошли в воскресенье, 12 февраля.

На высший руководящий пост страны претендовали действующий президент Гурбангулы Бердымухамедов, замглавы Марыйской области Джуманазар Аннаев, банкир Бекмырат Аталыев, один из лидеров «Аграрной партии» Дурдыгылыч Оразов, зампредседателя Гособъединения пищевой промышленности Максат Аннанепесов, директор Сейдинского НПЗ Рамазан Дурдыев, начальник главного управления экономики и развития Ахалской области Сердар Джелилов, замглавы Дашогузской области Меретдурды Гурбанов и гендиректор ГП «Гарабогазсульфат» Сулейманнепес Нурнепесов.

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