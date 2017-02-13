Министр обороны Великобритании посетил Иракский Курдистан

В ходе встречи была достигнута договоренность об обучении командного состава курдских пешмерга

Багдад, , 09:14 — REGNUM Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон во время визита на север Ирака подтвердил поддержку Лондона курдских вооруженных формирований пешмерга, указывается в заявлении премьер-министра Ирака. Об этом сообщает Anadolu.

Фэллон провел встречу с президентом Иракского Курдистана Масудом Барзани, а также премьер-министром Нечирваном Барзани в городе Эрбиль, являющемся столицей курдской автономии. Фэллон подчеркнул, что Великобритания поддерживает пешмерга в их борьбе с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Стороны достигли соглашения, по которому военные эксперты пешмерга будут направлены на обучение в Великобританию. Министр обороны отметил, что совместные военные усилия курдов и вооруженных сил Великобритании привели к уничтожению свыше 25 тыс. террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что боевики несут тяжелые потери и контролируют лишь 10% территории Ирака.

«В настоящее время два миллиона человек могут вернуться в свои дома, очищенные от террористов», — заявил Фэллон.

Напомним, в настоящее время вооруженные силы Ирака, с которыми сотрудничают и боевые отряды курдских пешмерга, освобождают город Мосул — последний крупнейший оплот террористов в Ираке. Восточная часть города полностью очищена от боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), западная ее часть по-прежнему находится в руках террористов.