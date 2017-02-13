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Советник Трампа: На выборах за Клинтон голосовали покойники и иностранцы

Политика
Это должно привести в ужас законопослушных избирателей

Вашингтон, 13 февраля 2017, 09:11 — REGNUM  Администрация президента США Дональда Трампа, вступившего в должность 20 января 2017 года, располагает доказательствами махинаций, которые имели место в ходе выборной кампании в конце прошлого года. В частности, в процедуре голосования были задействованы лица, которых уже нет в живых, и те, кто не является гражданами Соединенных Штатов, заявил в интервью телеканалу ABC советник главы государства по вопросам политики Стивен Миллер.

«Белый дом предоставил огромное количество доказательств в отношении обмана избирателей, то, что голосовали люди, проживающие более, чем в одном штате», — сказал Миллер в ответ на заявление ведущего программы «На этой неделе» Джорджа Стефанопулоса о том, что Белый дом пока не подтвердил факты фальсификаций.

Речь шла о заявлении Трампа, касающегося выборов в штате Нью-Гемпшир. По его словам, победа здесь осталась бы за ним, если бы не «тысячи» людей, которых привезли на автобусах из Массачусетса для незаконного голосования.

Миллер добавил также, что об «автобусных избирателях» в Нью-Гемпшире известно всем, кто работал там в качестве политтехнологов. «Это очень реально, это очень серьезно», — отметил он. По его мнению, случившееся на выборах является «скандалом», и законопослушные граждане должны прийти в ужас из-за того, что их избирательные права «перечеркиваются».

"На выборах голосовали мертвые люди, люди, не являющиеся гражданами США, которым разрешили голосовать. Это факт, и вы не будете отрицать, что есть огромное число людей, которые не являются гражданами этой страны, но которых зарегистрировали на голосование», — сказал Миллер.

Ранее на слова Трампа о подтасовках в штате Нью-Гэмпшир ответила член избирательной комиссии Эллен Вайнтрауб. Она назвала обвинения главы государства беспрецедентными и потребовала доказательств, сообщает «Лайф».

"Такие слова не могут игнорироваться. Поэтому я призываю его поделиться доказательствами с общественностью и соответствующими органами, чтобы провести полное и пристальное расследование», — заявила Вайнтрауб.

Напомним, выборы главы гсударства в США состоялись 8 ноября 2016 года. Представитель республиканской партии Дональд Трамп вышел победителем в президентской гонке, оставив позади свою соперницу, представителя Демократической партии Хиллари Клинтон.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года Дональд Трап заявил о том, что выборы в штатах Калифорния, Вирджиния и Нью-Гэмпшир, где победила Клинтон, были сфальсифицированы. В начале февраля Трамп заявил, что для расследования махинаций на выборах будет создана специальная комиссия. Ее возглавит вице-президент Майкл Пенс.

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