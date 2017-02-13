Глава ВМС Пакистана посетил турецкий корабль
Исламабад, 13 февраля 2017, 08:37 — REGNUM Глава ВМС Пакистана адмирал Мухаммад Закаулах посетил корабль ВМС Турции, который принимает участие в военных учениях в Аравийском море, недалеко от портового города Карачи. Об этом сообщает Anadolu.
Закаулах, который также посещал судна России, Китая, Австралии и других стран, прибыл на корабль TSG Gelibolu ВМС Турции, где он был встречен почетным караулом.
Около 37 государства, включая Турцию, принимают участие в четырехдневном учениях, которые стартовали 10 февраля. Данные учения проводятся Пакистаном с 2007 года. В ходе неформальной беседы адмирал Закаулах поблагодарил Турцию за ее участие в учениях, которые носят исключительно миролюбивый характер.
Командование Турции признает серьезные усилия флота Пакистана в достижении мира, стабильности и порядка.
Напомним, за последнее время в отношениях между Турцией и Пакистаном был достигнут значительный прогресс. Так, в 2015 году товарооборот между странами составил $600 млн, тогда как в 2016 году было заключено соглашение о свободной торговле между государствами.
Читайте ранее в этом сюжете: Турция и Пакистан подписали соглашение о свободной торговле