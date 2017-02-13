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«Мертвые души»: Белый дом может подтвердить фальсификации на выборах в США

Политика
Американцы должны быть «в ужасе» , так как в голосовании участвуют те, кто не вправе это делать
Президентские выборы в США
Иллюстрация: Telemundo.com
Президентские выборы в США

Вашингтон, 13 февраля 2017, 08:31 — REGNUM  Администрация главы США Дональда Трампа располагает доказательствами фальсификаций, имевших место на президентских выборах осенью 2016 года. В частности, в голосовании «участвовали» люди, которых уже нет в живых и те, кто не имеет американского гражданства, заявил в интервью телеканалу ABC советник Трампа Стивен Миллер.

«Белый дом предоставил огромное количество доказательств в отношении обмана избирателей, то, что голосовали люди, проживающие более, чем в одном штате», — сказал Миллер, комментируя заявление Трампа о голосовании в Нью-Гемпшире.

Тогда, по словам Трампа, из Массачусетса на автобусах были завезены тысячи людей, принявших участие в незаконном голосовании. Миллер отметил также, что об «автобусных избирателях» в Нью-Гемпшире известно всем, кто работал там в качестве политтехнологов.

«На выборах голосовали мертвые люди, люди, не являющиеся гражданами США, которым разрешили голосовать. Это факт, и вы не будете отрицать, что есть огромное число людей, которые не являются гражданами этой страны, но которых зарегистрировали на голосование», — добавил он и отметил, что американцы должны быть «в ужасе», так как в голосовании участвуют те, кто не вправе это делать.

Ранее на слова Трампа о подтасовках в штате Нью-Гэмпшир во время выборов отреагировала член избирательной комиссии Эллен Вайнтрауб. Она назвала обвинения главы государства беспрецедентными и потребовала доказательств, сообщает «Лайф».

"Такие слова не могут игнорироваться. Поэтому я призываю его поделиться доказательствами с общественностью и соответствующими органами, чтобы провести полное и пристальное расследование», — отметила она.

Напомним, выборы главы гсударства в США состоялись 8 ноября 2016 года. Представитель республиканской партии Дональд Трамп вышел победителем в президентской гонке, оставив позади свою соперницу, представителя Демократической партии Хиллари Клинтон.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля Дональд Трамп заявил, что для расследования фальсификаций в ходе президентских выборов будет создана специальная комиссия. Ее возглавит вице-президент Майкл Пенс.

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