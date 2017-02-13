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SCMP: Возможно Китай присоединится к санкциям против КНДР

Политика
Действия Северное Кореи поставили Китай в неловкое положение. В интересах Пекина видеть сохранение Северной Кореи, однако Пхеньян этого не замечает. сли Корея продолжит подобного рода действия в будущем, Китай присоединится к международному сообществу в санкциях против Северной Кореи

Пекин, 13 февраля 2017, 07:48 — REGNUM  Возможно, Пекин с большей охотой подключится к международным санкциям против Пхеньяна после того, как Северная Корея запустила баллистическую ракету в Японском море, сообщает 13 февраля гонконгское издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на мнение экспертов.

По информации издания, подобные подвижки особенно возможны после «тёплого» разговора президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, где Трамп однозначно высказался в поддержку «политики одного Китая».

«Действия Северной Кореи поставили Китай в неловкое положение», — заявил эксперт по международным отношениям Пекинского университета Лян Юсян. «В интересах Пекина видеть сохранение [Северной Кореи], однако Пхеньян этого не замечает», — продолжает эксперт. «У Китая нет действенного решения, кроме того, чтобы призвать все стороны к сдержанности, однако в реальности никто себя сдерживать не хочет», — подытожил Лян.

Исследователь Китайской академии общественных наук Сю Липин полагает, что провокация Пхеньяна усиливают альянсы США с Японией и Южной Кореей. В частности, по его словам, Сеул уже дал согласие на размещении американской системы ПРО на своей территории, что не может угрожать безопасности Китая.

«Если Корея продолжит подобного рода действия в будущем, Китай присоединится к международному сообществу в санкциях против Северной Кореи», — приводит Сю SCMP слова Сю.

ИА REGNUM напоминает, что Китай уже присоединился к резолюции ООН в связи с пятым ядерным испытанием КНДР в марте прошлого года. Тогда Китай ограничил экспорт авиатоплива и импорт угля из Северной Кореи. Более того, он полностью прекратил все операции, связанные с ракетной и ядерной программами этой страны. При этом санкции Китая не коснулись гражданской сферы.

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