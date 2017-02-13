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The Washington Post: Трампу грозит импичмент через два года

Политика
К тому времени в Конгресс и Сенат вернутся демократы и они сразу же начнут процедуру отставки Трампа
Дональд Трамп
Иллюстрация: Newrepublic.com
Дональд Трамп

Вашингтон, 13 февраля 2017, 07:41 — REGNUM  Президентский срок Дональда Трампа может закончиться в 2018 году, после того как в Конгрессе и Сенате большинство снова получат демократы, пишет Кэйтлен Паркер в статье для The Washington Post.

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Автор отмечает, что согласно закону маятника, к 2018 году достаточное количество граждан США будет готово отринуть Трампа, поэтому промежуточные выборы в Конгресс и Сенат станут оглушительной победой для демократов. После этого Демократической партии потребуется «приблизительно 30 секунд», чтобы начать процедуру импичмента главы государства.

Поводом для этого станет все большее число фактов лжи, нарушений и ошибок. На это есть шансы, если ему до этого не покажут на дверь. Или если он не введет военное положение, тем самым заглушив несогласных. К этому уже идет с учетом постоянных нападок Трампа на СМИ.

Автор выражает надежду, что и этих «долгих двух лет» ждать не придется, и высшее руководство США воспользуется разделом 4 25-й поправки к конституции. В соответствии с ней, большинство членов правительства и вице-президент могут устранить президента от власти, если они посчитают это целесообразным, то есть глава государства «ранен или настолько нездоров, что не может исполнять свои обязанности», или проявляет такую некомпетентность, что представляет угрозу для самой страны.

Так, подчеркивает автор, Трамп и его «прихвостни» начали широкомасштабное наступление на гражданские права, открытое правительство и религиозную свободу, а также совершили несколько нарушений этических норм. Новый глава государства вопреки любому разуму выполняет предвыборные обещания, подписывая непродуманные исполнительные указы, набрасываясь на судебную и законодательную власти.

И больше всего беспокойства вызывает то, сколько еще Трамп будет терпеть протесты и критику, и что он сделает с теми, кто отказывается закрывать глаза на его деятельность.

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