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Десятки тысяч человек вышли на митинги в Румынии

Политика
Митинги в Румынии начались после того, как правительство страны предложило внести поправки в Уголовные кодекс
Митинг в Бухаресте
Иллюстрация: Glob.sk
Митинг в Бухаресте

Бухарест, 13 февраля 2017, 07:19 — REGNUM  Десятки тысяч человек вышли на антиправительственные митинги в воскресенье, 12 февраля, в Румынии. Об этом передает агентство Reuters.

«Тысячи граждан Румынии провели акции протеста в Бухаресте и других городах страны 12 февраля против правительства социал-демократов, которое пыталось ослабить борьбу с коррупцией», — говорится в сообщении.

Так, в Бухаресте перед зданием правительства собрались около 50 тысяч человек, которые одновременно подняли над головами листы бумаги желтого, синего и красного цветов, сформировав национальный флаг.

Митингующие недовольны политикой правительства страны, многие из них скандировали лозунги типа: «Мы хотим работать, а не охранять вас».

Аналогичные акции меньшего масштаба состоялись и в других городах страны. Местные журналисты отмечают, что проходящие в последние время антиправительственные митинги стали самыми масштабными в стране за последние 25 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, митинги в Румынии начались после того, как правительство страны предложило внести поправки в Уголовные кодекс. Из-за данных поправок могли быть амнистированы тысячи чиновников, посаженных за коррупцию.

Поддавшись общественному давлению, кабинет министров в начале февраля отменил поправки. Однако акции протестов не закончились.

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