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СМИ: Китай выдворил из страны 32 южнокорейских миссионера

Политика
Миссионеры Южной Кореи, включая американо-корейского пастора были задержаны китайской полицией в одном из отелей города Янли во вторник

Пекин, 13 февраля 2017, 06:39 — REGNUM  Китай выдворил 32 южнокорейских христианских миссионеров в результате дипломатических трений между двумя странами, вызванных планируемым развертыванием американской системы ПРО на Корейском полуострове, сообщает 12 февраля китайская газета Global Times.

Миссионеры пребывали в городе Янли на северо-востоке Китая близ границы с Северой Кореей. Многие из них вели свою деятельность десятилетиями, сообщает издание со ссылкой на информацию, появившуюся в южнокорейских СМИ.

Миссионеры Южной Кореи, включая американо-корейского пастора были задержаны китайской полицией в одном из отелей города Янли во вторник, передает сведения от источника, пожелавшего остаться анонимным, Global Times.

При этом южнокорейские власти подтвердили, что один человек, личность которого не установлена, был арестован в Китае за возможные нарушения миграционного законодательства. «По необходимости мы предоставим ему консультации», — заявили власти Южной Кореи без каких-либо деталей.

«Число корейских миссионеров, ведущих деятельность в Китае может достигать тысячи человек, если верить информации южно-корейских СМИ. Большинство из них — на северо-востоке Китая», — говорится в материале китайской газеты.

Стоит отметить, что о возможном размещении американской системы ПРО в Южной Корее было объявлено в июле 2016 года в связи с серьезными достижениями КНДР в сфере ядерного вооружения. Это заявление вызвало недовольство со стороны властей КНР.

Читайте ранее в этом сюжете: Размещение ПРО США в Южной Корее может быть отложено

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