Трамп обеспокоен ситуацией в Венесуэле, в том числе гуманитарной

Вашингтон, , 06:34 — REGNUM Ситуация в Венесуэле не может не вызывать беспокойства, особенно ее гуманитарный аспект. Такое мнение президент США Дональд Трамп высказал в ходе телефонных переговоров со своим коллегой из Перу Педро Кучински. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент Трамп выразил обеспокоенность происходящим в Венесуэле, включая гуманитарную ситуацию», — говорится в распространенном администрацией президента сообщении. Сообщается также, что два лидера заявили о необходимости продвигать «демократическую форму правления» среди стран Западного полушария, а также обсудили способы достижения этих целей.

Кроме того, Трамп и Кучински обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и договорились о проведении встречи в ближайшее время.

Пресс-служба президента США не сообщила о том, обсуждался ли вопрос экстрадиции обвиняемого в коррупции бывшего главы Перу Алехандро Толедо. Ранее перуанские СМИ со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны сообщили о том, что такой разговор между лидерами двух стран состоялся.

Напомним, Венесуэла переживает острый политический и экономический кризис. Год назад начал работу оппозиционный парламент, однако взаимодействия между законодательной и исполнительной ветвями власти на налажено до сих пор. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинял парламент страны в попытке «парламентского переворота». Со своей стороны парламент заявил о нарушении президентом конституции страны, и в начале января 2017 года принял решение о его отставке. Однако, несмотря на поддержку данного решения большинством граждан Венесуэлы, Верховный суд поддержал президента, отменив вынесенное парламентом решение.