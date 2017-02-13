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Китайский солдат вернулся на родину после полувека, проведенного в Индии

Политика
Ван Ци был отправлен на китайско-индийскую границу в 60-х годах прошлого века в качестве строителя дорог, однако, случайно забрел на индийскую территорию и застрял там на десятки лет

Пекин, 13 февраля 2017, 05:23 — REGNUM  После полувека пребывания в Индии, китайский солдат Ван Ци, наконец, вернулся на родину во время Праздника фонарей, сообщает 12 февраля китайская газета Global Times.

Более 40 лет его китайская родня, сослуживцы и бывшие командиры ждали его возвращения. Один из его боевых товарищей Ван Цзуго также ожидал его в аэропорту.

«Спустя все эти годы, я не забыл его», — заявил он.

Как сообщает издание, Ван Ци был отправлен на китайско-индийскую границу в 60-х годах прошлого века в качестве строителя дорог. Он забрел на индийскую территорию по ошибке и застрял там на десятки лет, будучи пойманным властями. После его освобождения, ему было запрещено покидать Индию. В результате он женился и завел семью на чужбине. После многих лет попыток его семьи и правительства Китая вернуть его на родину, старик наконец, оказался в Китае.

Как сообщает издание, Ван — не единственный ветеран, оказавшийся запертым в Индии после Китайско-индийской пограничной войны 1962 года. Другой солдат Лю Шужун, проживающий в индийском городе Тироди, имеет схожий жизненный опыт. Но, в отличие от Вана, мечтавшего вернуться на родину, Лю уже не может свободно говорить на китайском и у него больше нет родственников в Китае.

Издание также отмечает, что возвращение Вана стало результатом дипломатических усилий Китая.

Стоит отметить, что Китайско-индийская пограничная война (1960−1962) была вызвана неурегулированностью территориального спора между Индией, как бывшей британской колонии и Тибетом. Особое ожесточенную форму конфликт обрел в 1962 году. На границе велись бурные боевые действия. Однако, 21 ноября Китай объявил об одностороннем прекращении огня. По мнению ряда экспертов это было связано с отказом СССР поддержать КНР вопреки ожиданиям Мао Цзэдуна, при том, что Великобритания и США активно поставляли оружие в Индию.

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