В США рейтинг одобрения политики Трампа снизился на 5%

При этом доля противников президента США увеличилась более значительно

Вашингтон, , 05:20 — REGNUM Количество американцев, поддерживающих политику президента США Дональда Трампа снизилось до 40%. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенные институтом Гэллапа, результаты опроса опубликованы на его официальном сайте.

По последним данным (обработаны результаты опросов за 11 февраля), количество противников политики Трампа достигло 40%. Это самый низкий показатель поддержки американского лидера с момента начала опроса. Количество противников Трампа при этом возросло до 55%.

Американский институт общественного мнения, основанный Джорджем Гэллапом в 1935 году, начал проводить ежедневные опросы американцев по поводу одобрения или неодобрения политики президента через день после его инаугурации, 22 января. В этот день было зафиксировано равное количество сторонников и противников Трампа: по 45%.

24 и 25 февраля был зафиксирован подъем одобрения до 46%, а затем этот показатель начал постепенно снижаться.

По данным источника, ежедневно по телефону опрашивается примерно 1500 граждан США. Погрешность исследования составляет около 3%.