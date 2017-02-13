Си Цзиньпин поздравил Штайнмайера с избранием на пост президента ФРГ

Китайский лидер выразил готовность совместно работать с новоизбранным президентом во имя развития

Пекин, , 04:50 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье выразил свои поздравления бывшему министру иностранных дел ФРГ Франку-Вальтеру Шатайнмайеру в связи с его победой на выборах президента Германии, передает 12 февраля агентство «Синьхуа».

В своем поздравительном послании, Си отметил, что китайско-немецкие отношения вышли на высокий уровень взаимного обогащения и взаимодействия в различных сферах.

По его мнению, подобный уровень взаимодействия не только принес выгоду двум странам, но и ведет к стабильности и процветанию в мире.

Глава КНР также выразил готовность работать со Штайнмайером на укрепление стратегического партнерства между двумя странами для достижения развития.

Напомним, что экс-глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер победил на президентских выборах Германии. За него проголосовали более 930 членов Федерального собрания из 1239 парламентариев.

Президент России Владимир Путин также отправил поздравительную телеграмму новоизбранному президенту ФРГ.

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