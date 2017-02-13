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Си Цзиньпин поздравил Штайнмайера с избранием на пост президента ФРГ

Политика
Китайский лидер выразил готовность совместно работать с новоизбранным президентом во имя развития

Пекин, 13 февраля 2017, 04:50 — REGNUM  Председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье выразил свои поздравления бывшему министру иностранных дел ФРГ Франку-Вальтеру Шатайнмайеру в связи с его победой на выборах президента Германии, передает 12 февраля агентство «Синьхуа».

В своем поздравительном послании, Си отметил, что китайско-немецкие отношения вышли на высокий уровень взаимного обогащения и взаимодействия в различных сферах.

По его мнению, подобный уровень взаимодействия не только принес выгоду двум странам, но и ведет к стабильности и процветанию в мире.

Глава КНР также выразил готовность работать со Штайнмайером на укрепление стратегического партнерства между двумя странами для достижения развития.

Напомним, что экс-глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер победил на президентских выборах Германии. За него проголосовали более 930 членов Федерального собрания из 1239 парламентариев.

Президент России Владимир Путин также отправил поздравительную телеграмму новоизбранному президенту ФРГ.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин поздравил Штайнмайера с избранием на пост президента Германии

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