Сенатор: Надо дать Трампу больше времени на ответ России за кибератаки

Вашингтон, , 04:48 — REGNUM Конгресс США должен дать президенту Дональду Трампу свободу действий для принятия решения по поводу ответных мер в отношении России за якобы имевшие место быть кибератаки во время выборов. Такое мнение выразил сенатор США от Южной Дакоты Майк Раундс, который возглавляет подкомитет сената по кибербезопасности, в интервью изданию The Hill.

«Я думаю, что президент должен иметь всевозможно доступные варианты», — сказал Раундс.

По его словам, чем больше времени конгресс даст президенту для принятия решения по поводу ответных мер, тем больше будет «беспокоиться Россия», и тем больше внимания она может уделить возможному ответу, сказал сенатор.

Как ранее писало ИА REGNUM, в Вашингтоне уверены, что Россия причастна к кибератакам во время президентских выборов в США. В декабре 2016 года Барак Обама ввел против России ряд новых санкций, выслав российских дипломатов из страны.

В то же время, несмотря на все обвинения в адрес России, США так и не предоставили каких-либо доказательств своей правоты. Президент РФ Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.